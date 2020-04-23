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أسمنت حائل تقفز بأرباحها 78% في الربع الأول من 2020

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أسمنت حائل تقفز بأرباحها 78% في الربع الأول من 2020 أسمنت حائل تقفز بأرباحها 78% في الربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة أسمنت حائل خلال الربع الأول من 2020، نمو صافي الأرباح بنسبة 78.4% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول"، اليوم الخميس، بلغ صافي الربح نحو 40.22 مليون ريال، مقابل 22.54 مليون ريال عن الربع نفسه من العام الماضي.

وعزت الشركة السبب الرئيسي لزيادة صافي الربح إلى زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وعلى أساس ربعي ارتفع صافي أرباح الشركة نحو 28% إلى 31.44 مليون ريال صافي أرباح الشركة بالربع الرابع من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 119.52 مليون ريال مقابل 68.56 مليون ريال عن الربع نفسه من عام 2019 بنسبة 74.23%.

وتحولت الشركة للربحية خلال عام 2019، بصافي ربح قدره 59.66 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ نحو 25 مليون ريال للعام السابق.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، ارتفع صافي الأرباح نحو 346% ، إلى نحو 188 مليون ريال، مقابل7.05 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

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