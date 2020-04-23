أرباح "زهرة الواحة" ترتفع 41.4% بالربع الأول

الرياض – مباشر: حققت شركة زهرة الواحة للتجارة "زهرة الواحة"، نمواً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 41.4% على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول"، اليوم الخميس، بلغ صافي الربح 12.91 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 9.13 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، انخفاض تكاليف التمويل.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة 42.3% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 22.39 مليون ريال.

وانخفضت إيرادات الشركة 4.8% إلى 123.65 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 129.89 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 2.26%، لمستوى 47.55 ريال.

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