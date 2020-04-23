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"جبسكو" تتوقع تأثر نتائجها المالية بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

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"جبسكو" تتوقع تأثر نتائجها المالية بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا "جبسكو" تتوقع تأثر نتائجها المالية بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، أن مبيعاتها ونتائجها المالية ستتأثر بشكل مباشر بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه يتعذر حالياً تحديد وقياس حجم الأثر المالي الناتج عن تلك الإجراءات، والتطورات المصاحبة لها، لأنه لا يمكن تحديد مدة استمرارها.

وأشارت إلى أنها ملتزمة بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً.

كما أكدت أن هذه التأثيرات مؤقتة ولن يكون لها أثر رئيسي على أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

وتراجعت أرباح الشركة خلال عام 2019 نحو 5.4%، إلى 10.91 مليون ريال مقارنة مع 11.53 مليون ريال للعام 2018.

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