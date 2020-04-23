"ساسكو" توقع عقد توريد بـ209 ملايين ريال مع الأمن العام

الرياض – مباشر: كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع عقد مع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة لغرض توريد المحروقات.

وقالت "ساسكو"، في بيان لها على "تداول"، إن العقد يشمل توريد الخدمات البترولية وخدمات السيارات عن طريق مواقع الشركة، وتبلغ قيمته 209 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الشركة، أن مدة العقد 3 سنوات، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة بالعقد.

ونوهت "ساسكو"، بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة؛ وذلك نظراً لارتباطه بالمسحوبات الفعلية من المحروقات وخدمات السيارات.

وأوضحت، أن الأثر المالي للعقد سوف يظهر خلال الربع الثاني من عام 2020.

وأعلنت الشركة، قبل أيام، عن تسلمها خطاباً بترسية عقد لتوريد المحروقات ومشتقاتها مع الأمن العام بمنطقة مكة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.8%، لمستوى 24.20 ريال.

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