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"الخبير ريت" يعلق على طلبات مستأجري بعض العقارات ومدى تأثير كورونا على التوزيعات

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"الخبير ريت" يعلق على طلبات مستأجري بعض العقارات ومدى تأثير كورونا على التوزيعات "الخبير ريت" يعلق على طلبات مستأجري بعض العقارات ومدى تأثير كورونا على التوزيعات

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخبير المالية مدير صندوق الخبير ريت، اليوم الخميس، آخر التطورات الجوهرية للصندوق وما ورد فيه حول تسلم مدير الصندوق لعدد من الطلبات من مستأجري بعض العقارات تتعلق بتخفيض القيمة الإيجارية و/أو إعادة جدولة الإيجارات المستحقة و/أو تعليق الإيجارات خلال فترة سريان القرارات الاحترازية.

وأوضح مدير الصندوق في بيان على "تداول"، أنه تم تسلم 4 طلبات من بعض مستأجري العقارات تتعلق بتخفيض القيمة الإيجارية و/أو تعليق الإيجارات خلال فترة سريان القرارات الاحترازية.

وبينت الخبير المالية، أن نسبة إيجارات المستأجرين الذين تقدموا بطلبات لمدير الصندوق تبلغ 38.28% من إجمالي دخل الصندوق السنوي.

ولفت مدير الصندوق، أنه جار في الوقت الحالي حصر الطلبات المتعلقة بتضرر أنشطة المستأجرين من تطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ودراسة كل طلب من جميع الجوانب قبل البت فيه، وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقوانين في المملكة العربية .

وتوقعت الخبير المالية، أن تتأثر عوائد وتوزيعات الصندوق سلباً خاصة على المدى القصير؛ بسبب عدم قدرة بعض المستأجرين تسديد الإيجارات المستحقة في ظل الظروف الحالية.

ونوهت، بأن مدير الصندوق لن يتمكن من تحديد حجم الأثر المالي على الصندوق في الوقت الحالي، دون معرفة النطاق الزمني لتطبيق القرارات الاحترازية واكتمال المفاوضات مع المستأجرين خلال الفترة القادمة.

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