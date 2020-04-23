اقتراض القطاع العام في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى بـ4 سنوات

مباشر: ارتفع اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في 4 سنوات، مع زيادة الإنفاق الحكومي الرامي للسيطرة على تداعيات فيروس كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الخميس، أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 3.1 مليار جنيه إسترليني في مارس/آذار الماضي، بزيادة 3.9 مليار إسترليني المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي.

ويعتبر الاقتراض البريطاني في الشهر الماضي هو الأكبر في نفس الشهر منذ عام 2016.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي اقتراض القطاع العام، والذي يستثني المصارف، سوف يسجل ملياري جنيه إسترليني في الشهر المنصرم.

وأنفقت الحكومة المركزية البريطانية 72.6 مليار إسترلني في مارس/أذار الماضي، بزيادة 11.2 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق.

ومنذ بداية العام المالي الحالي (أبريل/نيسان حتى مارس/آذار الماضي) بلغ الاقتراض 48.7 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى بنحو 9.3 مليار إسترليني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما الديون والتي تستنثي مصارف القطاع العام، فسجلت 1.804 تريليون جنيه إسترليني بنهاية الشهر الماضي، أو ما يعادل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة بنحو 30.5 مليار جنيه إسترليني عن الرقم المسجل في مارس/آذار 2019.

وبحلول الساعة 9:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2340 دولار.