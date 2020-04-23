أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

اقتراض القطاع العام في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى بـ4 سنوات

Print
اقتراض القطاع العام في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى بـ4 سنوات اقتراض القطاع العام في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى بـ4 سنوات

مباشر: ارتفع اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في 4 سنوات، مع زيادة الإنفاق الحكومي الرامي للسيطرة على تداعيات .

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الخميس، أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 3.1 مليار جنيه إسترليني في مارس/آذار الماضي، بزيادة 3.9 مليار إسترليني المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي.

ويعتبر الاقتراض البريطاني في الشهر الماضي هو الأكبر في نفس الشهر منذ عام 2016.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي اقتراض القطاع العام، والذي يستثني المصارف، سوف يسجل ملياري جنيه إسترليني في الشهر المنصرم.

وأنفقت المركزية البريطانية 72.6 مليار إسترلني في مارس/أذار الماضي، بزيادة 11.2 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق.

ومنذ بداية العام المالي الحالي (أبريل/نيسان حتى مارس/آذار الماضي) بلغ الاقتراض 48.7 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى بنحو 9.3 مليار إسترليني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما الديون والتي تستنثي مصارف القطاع العام، فسجلت 1.804 تريليون جنيه إسترليني بنهاية الشهر الماضي، أو ما يعادل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة بنحو 30.5 مليار جنيه إسترليني عن الرقم المسجل في مارس/آذار 2019.

وبحلول الساعة 9:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2340 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية