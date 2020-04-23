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خسائر "صدق" ترتفع 30% خلال العام الماضي

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خسائر "صدق" ترتفع 30% خلال العام الماضي خسائر "صدق" ترتفع 30% خلال العام الماضي

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية للشركة للتنمية الصناعية "صدق" تعميق خسارتها خلال عام 2019 بنسبة 30.23% على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة اليوم الخميس؛ في بيان لها على "تداول" بلغت خسائر الشركة نحو 39.2 مليون ريال، مقابل 30 مليون ريال خسارة بالفترة نفسها من العام 2018.

وعزت الشركة سبب زيادة صافي الخسائر خلال العام الحالي 2019م مقارنة بـالعام السابق 2018م إلى تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية مقارنة بـالفترة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للنتائج المالية بلغت الخسائر التشغيلية للشركة نحو 45.5 مليون ريال، مقابل 29 مليون ريال لعام 2018 لترتفع بنسبة 55.3%.

وقلصت الشركة صافي الخسائر خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 50.57%، إلى 4.3 مليون ريال، مقابل 8.7 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

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