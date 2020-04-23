أرباح "هرفي للأغذية" تهبط 48% في الربع الأول بسبب كورونا

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة هرفي للخدمات الغذائية- هرفي للأغذية، خلال الربع الأول من 2020، تراجع صافي الأرباح 47.7% مقارنة بالربع المماثل من عام 2019.

ووفقا لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الخميس، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 25.13 مليون ريال، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 48.06 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح، إلى انخفاض المبيعات بسبب القرارات الصادرة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ارتفاع التكلفة، وزيادة مصاريف البيع والتسويق.

وأوضحت أنه تم إغلاق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصرت الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي.

وعلى أساس ربعي، أظهرت البيانات المالية للشركة، تراجع صافي الأرباح 49.37%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 49.64مليون ريال.

وكشفت البيانات المالية لشركة خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح 3.96%، إلى 196.09 مليون ريال، مقابل نحو 204.17 ريال للعام السابق.

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