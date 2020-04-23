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مخاوف الركود تدفع الثقة في اقتصاد السويد لمستوى قياسي متدن

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مخاوف الركود تدفع الثقة في اقتصاد السويد لمستوى قياسي متدن مخاوف الركود تدفع الثقة في اقتصاد السويد لمستوى قياسي متدن

مباشر: تراجعت الثقة في السويد لأقل مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري، وسط مخاوف الدخول في أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المعهد القومي للبحوث الاقتصادية السويدية، اليوم الخميس، إن مسح مؤشر الاتجاه الاقتصادي السويدي العام انخفض إلى 58.6 نقطة وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقابل 92.5 نقطة في مارس/ أذار.

وتمثل القيم الأقل من 90 نقطة اقتصادًا أضعف من الوضع الاقتصادي العادي.

ويعتبر الهبوط الشهري في مؤشر الاتجاه الاقتصادي العام والبالغ 34 نقطة هو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 73.9 نقطة خلال الشهر الجاري من 89.4 نقطة في الشهر الماضي.

كما هبط مؤشر ثقة التصنيع إلى 70.5 نقطة خلال نفس الفترة من 100.8 نقطة في شهر مارس/آذار الماضي.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية في السويد في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، وسط توقعات باحتمالية خفض معدل الفائدة مرة أخرى إلى المنطقة السالبة.

وبحلول الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة السويدية أمام نظيرتها الأمريكية عند مستوى 10.0992 كرونة، بعد أن سجل 10.1347 كرونة في وقت مبكر من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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