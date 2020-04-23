السوق السعودي يرتفع للجلسة الثانية بسيولة تتجاوز 4 مليارات ريال

الرياض - مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع مدفوعاً بالقطاعات الكبرى أبرزها المواد الأساسية والطاقة والبنوك.

وبالختام ارتفع المؤشر العام -تاسي بنحو 0.97% ، إلى مستوى 6604.90 نقطة رابحاً نحو 63.43 نقطة.

وجرى التداول على 4.14 مليار ريال، موزعين على 201 مليون سهم من خلال 177.75 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم أمانة للتأمين بنسبة 10%، تلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 6.29%، كما ارتفع أداء سهم الدرع العربي بنسبة 4.84%؛ فيما تصدر التراجعات سهم ساسكو بنحو 2.81%، وسدافكو بنحو 1.05%، والزامل للصناعة بنحو 1%.

وتصدر التداولات سهم الإنماء قيم وأحجام التداول بنحو 27 مليون سهم وبقيمة 391.75 مليون ريال.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية المرتفع بنسبة 1.26%، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، وحقق قطاع البنوك مكاسب بنحو 0.86%.

وكان قطاع المرافق المتراجع الوحيد خلال تعاملات اليوم بنحو 0.56%.

وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" فقد تراجع بنسبة 1.33%، إلى مستوى 7430 نقطة فاقداً 100 نقطة، وتصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 4.38%، كما ارتفع أداء سهم العمران بنحو 2.85%، كما سجل سهم الصمعاني ارتفاعاً بنحو 0.95%.

وبالمقابل لم يتراجع سوى سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 8.88%.