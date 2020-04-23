اليورو يتراجع أدنى 1.08 دولار بعد بيانات اقتصادية سلبية

مباشر: تراجع اليورو أدنى 1.08 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية سلبية بشأن النشاط الصناعي والخدمي في منطقة اليورو.

وتأتي خسائر العملة الأوروبية الموحدة بعد الإفصاح عن بيانات مؤسسة ماركت للأبحاث حول النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، وسط تدابير مكافحة وباء "كوفيد-19".

وانكمش النشاط الاقتصاي لمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي متدنٍ خلال أبريل/نيسان بالتقديرات الأولية مع تدهور أداء القطاعين الصناعي والخدمي.

ولم يكن الوضع أفضل حالاً في فرنسا، حيث انكمش مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يشمل أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، سجل النشاط الاقتصادي في ألمانيا هبوطاً إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري ليظل داخل نطاق الانكماش.

كما أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي تدهورت إلى مستوى قياسي في الشهر الجاري، بحسب بيانات مؤشر "جي.إف.كيه".

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة مسجلة 1.0776 دولار.

كما انخفضت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.6 بالمائة ليسجل اليورو 115.96 ين، فيما صعدت مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 0.8731 إسترليني.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك السويسري)، فاستقر عند مستوى 1.0512 فرنك.