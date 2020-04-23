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الجوازات السعودية توضح شروط تسجيل الوافدين للعودة لبلدانهم

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الرياض – مباشر: أعلنت الجوازات ، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "عودة" لتمكين من يرغب من المقيمين المتواجدين داخل المملكة، حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، الخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، السياحة) من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأوضحت الجوازات، عبر إنفوجرافيك نشرته بحسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، كيفية تسجيل الوافدين بالمبادرة ليتمكنوا من العودة لبلدانهم والشروط التي يجب توافرها بالمقيم المتقدم:

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأربعاء، إطلاق مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم؛ إنفاذًا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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