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الملك سلمان يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين بـ18 دولة

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الملك سلمان يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين بـ18 دولة الملك سلمان يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين بـ18 دولة

الرياض – مباشر: وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى 5 ملايين ريال.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، في بيان لها، اليوم، إن المشروع تنفذه الوزارة في 18 دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم، وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

وعلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على قرار خادم الحرمين الشريفين.

وقال آل الشيخ، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تؤكد على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، إنهاء كافة الاستعدادات لتنفيذ المشروع لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم، عبر السلال الغذائية، والذي يستهدف مليون صائم، وفق الإجراءات الاحترازية بتلك الدول المستهدفة بالمشروع، بالتنسيق مع الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بالخارج.

وأتمت الوزارة كافة الاستعدادات المتعلقة بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بواقع 200 طن، توزع على 24 دولة متوزعة بجميع قارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية بالخارج.

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