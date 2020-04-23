انكماش قياسي للنشاط الصناعي والخدمي في المملكة المتحدة

مباشر - زينب محمود: انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه بالقراءة الأولية خلال أبريل/نيسان الجاري، بفعل تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، تراجع إلى 12.9 نقطة خلال أبريل/نيسان الجاري، مقابل 36 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمستوى 12.3 نقطة بالقراءة الأولية خلال أبريل/نيسان الجاري، مقابل 34.5 نقطة في مارس/آذار الماضي وهو مستوى قياسي متدن.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في المملكة المتحدة سوف يسجل 23.2 نقطة خلال الشهر الجاري باقراءة الأولية.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة إلى 32.9 نقطة خلال الشهر الجاري ليسجل مستوى قياسي متدن جديد، مقابل 47.8 نقطة مسجلة في الشهر الماضي,

وكانت توقعات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي في المملكة المتحدة سوف يتراجع إلى 42 نقطة خلال الشهر الجاري.

وبحسب البيان، تضرر الاقتصاد البريطاني من تفشي كورونا بأكبر وتيرة على الإطلاق منذ بدء المسح، الذي استمر 22 عاماً، حيث تسبب إغلاق الاقتصاد وتدابير التباعد الاجتماعي في انهيار النشاط الاقتصادي بمعدل يتجاوز إلى حد كبير ذلك المسجل خلال الأزمة المالية العالمية.

وتتوقع "ماركت" للأبحاث تراجع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة المتحدة بنحو 7 بالمائة خلال الربع الثاني

وبحلول الساعة 10:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.2354 دولار.