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الإيجابية تسيطر على "بحر العرب" منذ انتقاله للسوق الرئيسية بمكاسب 40%

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مباشر ـ ثابت شحاتة: واصل سهم "بحر العرب" أداءه الإيجابي منذ انتقاله من السوق الموازي، إلى السوق الرسمي، اعتباراً من جلسة 15 أبريل / نيسان الجاري.

وارتفع السهم بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الخميس، مواصلاً ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، ليسجل ارتفاعه السادس منذ انتقاله.

وسجل السهم ارتفاعاً نسبته 7.04% بحلول الساعة 12:00 بتوقيت ، صعد بها إلى مستوى 35.70 ريال.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر، في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 1.08%، بمكاسب بلغت 70.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,612.1 نقطة.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، بالسوق الرئيسية اعتباراً من جلسة الأربعاء 15 أبريل/ نيسان 2020.

وعزز ارتفاع السهم بجلسة الخميس، من مكاسبه منذ انتقاله للسوق الرئيسية، لتصل إلى نحو 40%، حيث أنهى السهم آخر جلساته بالسوق الموازي، عند مستوى 25.55 ريال.

وتقدمت الشركة، في مارس/آذار الماضي، بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية،  من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

وقررت هيئة السوق المالية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعديل قواعد الإدراج، بإضافة أحكام خاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة بالسوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وكشف البيانات المالية للشركة خلال عام 2019 تحولها للربحية، بصافي ربح بلغ نحو 24.15 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 20.34 مليون ريال لعام 2018.

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