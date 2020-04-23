المرور السعودي يسمح بنقل ملكية المركبات إلكترونياً بدون فحص

الرياض – مباشر: وافقت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الخميس، على نقل ملكية المركبات إلكترونياً دون إجراء الفحص الفني.

وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه بإمكان أصحاب المركبات حالياً إجراء عملية المبايعة إلكترونياً دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، تسهيلاً للراغبين بنقل الملكية.

وأضاف المرور، أن القرار يأتي نظراً لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح المرور، أنه يمكن الاستفادة من خدمة نقل المركبات إلكترونياً عبر منصة "أبشر" التابعة لوزارة الداخلية.

وأعلن المرور السعودي، منتصف الشهر الجاري، عن إمكانية تجديد رخص القيادة إلكترونياً عبر منصة "أبشر" دون اشتراط الكشف الطبي للنظر، وذلك تسهيلاً للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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