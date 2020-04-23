الدولار يرتفع عالمياً قبيل بيانات إعانة البطالة الأمريكية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل ضعف قيمة اليورو ووسط ترقب المستثمرين إعلان بيانات اقتصادية أمريكية.

ويأتي أداء الورقة الخضراء مع ترقب المستثمرين عن كثب صدور بيانات إعانة البطالة الأمريكية والنشاط الصناعي ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

واستفادت الورقة الخضراء من ضعف قيمة اليورو على خلفية بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو المحبطة للتوقعات، حيث سجلت انكماشاً هو الأدنى على الإطلاق مع ضعف في القطاعين الخدمي والصناعي.

وبالنسبة لتطورات "كورونا"، وصل عدد حالات الإصابة بالوباء إلى حوالي 2.6 مليون مصاب حول العالم مع حقيقة أن الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً، في حين أبلغت الصين عن 30 حالة جديدة بالأمس.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة مسجلة 1.0797 دولار، بينما تراجعت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.63 ين.

وهبطت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة مسجلة 1.2349 دولار، في حين ارتفعت مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة إلى مستوى 0.9736 فرنك.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة عند مستوى 100.494 بعد أن سجل مستوى 100.599 في وقت مبكر من التعاملات.