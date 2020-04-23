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أسعار الذهب ترتفع 10 دولارات عالمياً قبيل بيانات اقتصادية

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أسعار الذهب ترتفع 10 دولارات عالمياً قبيل بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع 10 دولارات عالمياً قبيل بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت الذهب بأكثر من 10 دولارات خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب البيانات الاقتصادية ووسط استمرار التقلبات في الأسواق العالمية على خلفية تفشي وباء "كورونا"، مع التحفيزات النقدية الأمريكية، ومكاسب الدولار.

واستفاد المعدن الأصفر من تدابير الحكومات والبنوك المركزية في إصدار حزم تحفيزية لاحتواء تأثيرات الكورونا، لأن المعدن يعتبر بمثابة أداة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة بالنسبة للمستثمرين.

ومن المترقب تمرير مجلس النواب الأمريكي حزمة طوارئ إضافية لمكافحة "كوفيد-19" بقيمة 500 مليار دولار اليوم، ولكنه سيؤجل اتخاذ أي قرار بشأن تغيير قواعد التصويت خلال فترة الوباء، لتجنب الصدام الحزبي المحتمل.

ومن المقرر إعلان بيانات إعانة البطالة الأمريكية، ومبيعات المنازل الجديدة، والنشاط الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وأصيب أكثر من 2.6 مليون شخص عالمياً إثر تفشي الكورونا، إضافة إلى وفاة حوالي 183 ألف شخص، وشفاء 4.5 مليون شخص آخر، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 8:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل 7.20 دولاراً إلى 1745.50 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1724.58 دولاراً للأوقية، ويربح 10.50 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 100.492.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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