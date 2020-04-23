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انكماش تاريخي للنشاط الاقتصادي في ألمانيا بفعل قطاع الخدمات

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انكماش تاريخي للنشاط الاقتصادي في ألمانيا بفعل قطاع الخدمات انكماش تاريخي للنشاط الاقتصادي في ألمانيا بفعل قطاع الخدمات

مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري، بفعل الهبوط القياسي في قطاع الخدمات ووسط تأثير أزمة "كورونا" على الطلبيات الجديدة والعمل والإنتاج.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الخميس، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، سجل 17.1 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري مقابل 35 نقطة في الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة النشاط الاقتصادي في ألمانيا هذا الشهر هي أدنى قراءة منذ البدء في جمع البيانات منذ أكثر من 22 عاماً.

وأوضح المسح أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا سجل انكماشاً عند 15.9 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقابل 31.7 نقطة في شهر مارس/آذار الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في ألمانيا سيجل انكماشاً عند مستوى 28.3 نقطة خلال الشهر الجاري.

 في حين أن مؤشر النشاط الصناعي تراجع لأدنى مستوى في 133 شهراً عند 34.4 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 45.4 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ألمانيا سوف يترجع إلى 39 نقطة خلال هذا الشهر.

ويقع بذلك النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصادي أوروبي في نطاق الانكماش مع تسجيله قراءة أدنى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة.

ويستمر التأثير القوي لوباء "كوفيد-19" وتدابير الاحتواء المرتبطة به في الظهور عبر القطاع الخدمي، حيث تراجع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة في عقدين، كما أظهرت البيانات كذلك هبوط غير مسبوق في الإنتاج الصناعي.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاُ بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.0797 دولار.

 

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مباشر (اقتصاد)

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