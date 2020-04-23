"ساما" تؤجل أقساط المنتجات التمويلية 3 أشهر للسعوديين المستفيدين من دعم "ساند"

الرياض- مباشر: وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك والمصارف كافةً بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، إن القرار شمل العاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداءً من شهر أبريل / نيسان 2020.

وأضافت أنه سيتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

​وأوضحت أن هذا القرار جاء بناءً على الأمر الملكي القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 3 أبريل/ نيسان الجاري أمراً يقضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

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