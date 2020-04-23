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"تداول": صفقة خاصة على "سامبا" ضمن مستويات التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "سامبا" ضمن مستويات التداول "تداول": صفقة خاصة على "سامبا" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم مجموعة سامبا المالية، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 3.03 مليون ريال، من خلال 147 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 20.62 ريال.

وتم تداول سهم "سامبا" بجلسة الخميس بين مستويات 20.78 ريال و20.50 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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