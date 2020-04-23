مدير "هدف": تسجيل 45 ألف سعودي في برنامج دعم التوظيف بالقطاع الخاص

الرياض – مباشر: كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية "هدف"، تركي الجعويني، عن عدد المسجلين في مبادرة دعم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.

وقال الجعويني، خلال لقاء عن بُعد ضمن مبادرة أمير القصيم "نوافذ الأمل"، وفقاً لما نشره "هدف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن عدد من التحقوا بمبادرة دعم التوظيف بلغ 45 ألف سعودي وسعودية.

وأضاف مدير عام الصندوق، أنه لا توجد مهن مستثناة من الدعم، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف لدعم بأثر رجعي للموظفين والموظفات في القطاع الخاص الذين تم توظيفهم من 1 يوليو/ تموز 2019 وما بعد، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي.

وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منتصف أبريل/ نيسان، عن تسجيل نحو 40 ألف سعودي وسعودية بمبادرة دعم التوظيف للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

وتوقع الجعويني، في وقت سابق، تسجيل 80 ألف عامل ببرنامج دعم التوظيف خلال الأيام القادمة، يعملون في نحو 15 ألف منشأة في المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين العاملين بدوام كامل أو عن بُعد في كافة منشآت القطاع الخاص.

وأكد الصندوق، أنه لا يشترط أن يتم التوظيف عبر طاقات للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف.

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف"، الـ 28 من كل شهر ميلادي موعداً لصرف دعم مبادرة "دعم التوظيف" للمنشآت المستفيدة من مبادرة لدعم أجور السعوديين والسعوديات.

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