الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

الرياض – مباشر: طرحت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية 655 ألف طن قمح.

وقالت المؤسسة العامة للحبوب، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه من المقرر توريد الدفعة خلال الفترة (يوليو/ تموز – أغسطس/ آب 2020).

وصرح محافظ المؤسسة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن الكمية المطروحة موزعة على 11 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وأفاد الفارس، بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

وقامت المؤسسة العامة للحبوب بترسية 775 ألف طن قمح منذ بداية العام.

وتعاقدت المؤسسة خلال عام 2019، على استيراد نحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين، البالغ نحو 202 ألف طن، ليبلغ إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال 2019 نحو 3.6 مليون طن.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، في 5 أبريل/ نيسان الماضي، عن موعد بدء موسم تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 2020 (1441/1442هـ).

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