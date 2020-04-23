السعودية.. هزة أرضية شرق القنفذة بقوة 2.7 درجة بمقياس ريختر

الرياض - مباشر: أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين، سجلت هزة أرضية، مساء أمس الأربعاء، شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر بعمق 9 كم.

وأكد أبا الخيل بحسب وكالة الأنباء السعودية - واس أن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة، ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة.

وتابع: تعد هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين، مبيناً أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع.

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