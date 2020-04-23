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الأسهم اليابانية ترتفع لأول مرة في 4 جلسات

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الأسهم اليابانية ترتفع لأول مرة في 4 جلسات الأسهم اليابانية ترتفع لأول مرة في 4 جلسات

مباشر: ارتقعت مؤشترات الأسهم اليابانية لأول مرة في 4 جلسات في ختام تعاملات اليوم الخميس، متتعبة مكاسب "وول ستريت" ووسط ترقب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس" كورونا".

ويأتي تعافي بورصة طوكيو بعد 3 أيام متتالية من الخسائر بالتزامن مع إعادة شراء الأسهم المتضررة بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء ومدى تأثيره على الاقتصاد.

كما استفادت من المكاسب المسجلة في وول ستريت بعد تمرير مجلس الشيوخ لحزمة تحفيزات مالية إضافية بقيمة 484 مليار دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات لاحتواء تأثيرات كورونا.

وقفزت أسهم بعض الشركات ذات الصلة بصناعة أشباه الموصلات بعد ارتفاع حاد لنظرائها في البورصة الأمريكية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.5 بالمائة إلى مستوى 19429.4 نقطة.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 1.4 بالمائة مسجلاً 1425.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 107.78 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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