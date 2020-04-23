الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل بالتزامن مع مكاسب النفط

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط تعافي أسعار النفط ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن أزمة "كورونا".

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية الإيجابي مدعوماً بالتعافي في أسعار النفط وهو - مؤشر رئيسي لقياس قوة الاقتصاد والطلب العالمي - حيث ارتفعت من الهبوط الحاد الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي المقابل، لا تزال أزمة "كورونا" مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث وصل عدد الإصابات بالفيروس المميت على المستوى العالمي إلى حوالي 2.6 مليون حالة مؤكدة و183 ألف متوفي حتى الآن.

وفي بداية الجلسة، ارتفع قطاع الطاقة بنحو 1.5 بالمائة في أعقاب صعود أسعار النفط، في حين تراجعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية بشكل هامشي لتستهل الجلسة داخ النطاق الأحمر.

ومن المقرر صدور بيانات النشاط الصناعي و الخدمي في كل من منطقة اليورو وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم .

وبحلول الساعة 7.07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 331.57 نقطة، بينما استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند مستوى 5774.10 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً مستوى 10248.8 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 4440.4 نقطة.

وفي نفس التوقيت، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.0788 دولار.