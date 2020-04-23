مؤشر أسعار العقارات بالسعودية يرتفع 1.2% بالربع الأول بضغط القطاع السكني

الرياض – مباشر: سجل المؤشر العام لأسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وجاءت الزيادة، وفقاً للتقرير الربعي للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة الصادر اليوم الخميس؛ إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1%، والزيادة الطفيفة بأسعار العقارات في القطاع الزراعي، مقابل انخفاض نسبته 0.5% بأسعار العقارات التجارية.

وأظهر التقرير، أن ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالسعودية في الربع الأول تأثر بارتفاع أقسام العقارات السكنية؛ وفي مقدمتها ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.1%، وزيادة أسعار الشقق 2.2%، مقابل انخفاض أسعار الفيلات 2.6%، والعمائر السكنية والبيوت بنحو 1.4% لكل منهما.

وتأثرت أسعار العقارات التجارية؛ بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وانخفاض أسعار المعارض والمتاجر بـ1.2% إلا أنها كانت محدودة التأثير في المؤشر نظراً لوزنها المنخفض في المؤشر، مقابل ارتفاع أسعار المراكز التجارية والعمائر التجارية بنسبة 2.1% و0.1% على التوالي.

وعلى أساس ربعي، ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 0.4% بالربع الأول من عام 2020 مقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع 2019)؛ ويرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8%، التي تأثرت بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنحو 0.8%.

وارتفعت أسعار العقارات الزراعية 0.1% مقارنة بـالربع السابق، وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنحو 0.8%.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2019 ارتفاعاً نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بــالربع الرابع 2018.

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