السوق السعودي يفتتح تعاملات الخميس على ارتفاع بدعم القطاعات الكبرى

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع مدفوعاً بالقطاعات الكبرى المواد الأساسية والبنوك والطاقة.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 1.28% إلى مستوى 6625.15 نقطة رابحاً 83.68 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم أمانة للتأمين بنسبة 7%، تلاه سهم المراكز بنسبة 5.36%، وارتفع سهم الحكير بنسبة 4.60%.

وعلى مستوى الأسهم الأكثر تراجعاً تصدرهم سهم ساسكو بنحو 2.81%، كما تراجع سهم المواساة بنسبة 1.54%، ونزل سهم سدافكو بنسبة 0.39%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية التداولات بنحو 6.88 مليون سهم بقيمة 100.070 مليون ريال.

وجرى التعامل على 889.232 مليار ريال، موزعة على 44.85 مليون سهم، موزعة على 39 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.95%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.21%، كما حقق قطاع الطاقة بنسبة0.79%.

وعلى مستوى السوق الموازية نمو فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.33%، إلى مستوى 7555.44 نقطة رابحاً 24.9 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الصمعاني بنسبة 2.86%، كما ارتفع أداء سهم التطويرية الغذائية بنسبة2.11%، وبالمقابل تراجع وحيداً سهم العمران بنسبة 0.41%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، جلسة أمس الأربعاء، باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الكبرى، بنسبة0.69%، بمكاسب بلغت 44.75 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,541.47 نقطة.

ترشيحات:

السعودية تدرس تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص والمقابل المالي على المنشآت

الداخلية السعودية تعلن عن مبادرة لعودة الوافدين لبلدانهم

إنفوجرافيك.. حزم التحفيز السعودية لمواجهة تداعيات كورونا بين الأكبر عالمياً

السعودية تحدد ساعات عمل القطاع العام والخاص خلال رمضان

شؤون الحرمين تعلن موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح مع تعليق المصلين

السعودية تضع آلية جديدة لتنظيم سكن العمالة

السعودية للتمويل العقاري توجه بتأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر

المالية السعودية: لا نتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال من الاحتياطات

وزير المالية السعودي: ننسق مع دول مختلفة لإعادة فتح النشاط الاقتصادي تدريجياً

الجدعان: الاحتياطات النقدية مكنت السعودية من مواجهة أزمة كورونا