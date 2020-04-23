الرياض للتعمير تحدد موعد صرف الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الرياض للتعمير، عن بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الثاني لعام 2019م، اعتباراً من يوم الأربعاء 6 مايو / أيار 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة التي أقرت الأرباح، والذي يوافق 19 أبريل / نيسان 2020م.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الأرباح مباشرة إلى الحسابات البنكية للمساهمين، من خلال مصرف الراجحي.

كما نوهت إلى أن التوزيعات النقدية الخاصة بالمستثمرين غير المقيمين، والتي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

وأقرت الجمعية العامة لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها يوم الأحد الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بواقع 0.50 ريال للسهم.

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