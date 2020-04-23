أسعار النفط تواصل التعافي.. و"برنت" أعلى 21 دولاراً

مباشر: تواصل أسعار النفط التعافي خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز خام برنت حاجز الـ21 دولاراً وسط إشارات لخفض المنتجين الإمدادات من أجل التعامل مع الانهيار في الطلب.

ويعاني الذهب الأسود من انهيار الطلب العالمي على النفط بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا من عمليات إغلاق وقيود على الحركة والسفر ما أدى لجمود النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارج أوبك بخفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يومياً بدايةً من 1 مايو/آيار القادم.

وفي الولايات المتحدة، قالت أكبر منتج للنفط في العالم "أوكلاهوما"، إنه بإمكان الشركات إغلاق الآبار دون أن تفقد عقود الإيجار.

كما أن إنتاج النفط الأمريكي تراجع بنحو 100 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس إن مخزونات النفط ارتفعت بنحو 15 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل/نيسان الجاري لتصل إلى 518.6 مليون برميل لتكون بالقرب من المستوى القياسي البالغ 535 مليون برميل والمسجل في عام 2017.

وكان خام نايمكس عقد مايو/آيار تهاوى يوم الإثنين الماضي بنحو 300 بالمائة ليهبط إلى سالب 37 دولاراً للبرميل لأول مرة في التاريخ.

وبحلول الساعة 7:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 4.6 بالمائة مسجلاً 21.31 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 6.5 بالمائة ليصل إلى 14.68 دولار للبرميل.