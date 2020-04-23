مساهمو "عناية للتأمين" يقرون تخفيض رأسمالها 50% لإطفاء الخسائر المتراكمة

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة غير عادية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية للتأمين"، في اجتماعها بتاريخ 22 أبريل/ نيسان الجاري، توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأسمال الشركة.

ووفقاً لبيان لشركة على "تداول"، اليوم الخميس، تقرر تخفيض رأس المال بنسبة 50%، من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال؛ بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت "عناية"، إنه تم إلغاء 15 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر تخفيض سهم لكل سهمين، وبالتالي انخفض عدد الأسهم من 30 مليون سهم إلى 15 مليون سهم.

وأضافت الشركة، أن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلاتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأكدت "عناية"، أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

ووافقت الجمعية العامة، في اجتماعها، على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.

وبناء على عملية التخفيض، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على أساس سعر 18.20 ريال.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 23 أبريل/ نيسان 2020، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية.

وأضافت "تداول"، أنه سيتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد الموافق 26 أبريل/ نيسان 2020.

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