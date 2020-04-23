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"صدق" تكون مخصص هبوط لانخفاض حصتها المستثمرة في "ابن رشد"

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"صدق" تكون مخصص هبوط لانخفاض حصتها المستثمرة في "ابن رشد" "صدق" تكون مخصص هبوط لانخفاض حصتها المستثمرة في "ابن رشد"

الرياض- مباشر: كشفت الشركة للتنمية الصناعية "صدق" عن آخر التطورات بشأن تسجيل الشركة العربية للألياف الصناعية “ابن رشد” مخصص هبوط في قيمة الآلات والمعدات بمبلغ 2.8 مليار ريال سعودي.

وأوضحت "صدق" في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنها قامت بدراسة أثر هذا الحدث على تقييم حصتها المستثمرة في "ابن رشد" البالغ نسبتها 1.56% من حصص رأسمال "ابن رشد"، وتبين وفقاً لنتائج دراسات التقييم أن الحصة المستثمرة تأثرت سلباً نتيجة هذا الحدث مما أدى إلى انخفاض في كامل قيمة الحصة المستثمرة لتصبح (صفراً) كما في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2019م.

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر مساء أمس الأربعاء تكوين مخصص هبوط بصافي قيمة الاستثمار المقيدة بدفاتر "صدق" والبالغ قدره 66.5 مليون ريال سعودي ليعكس أثر هذا الانخفاض على صافي القيمة الدفترية لرصيد هذا الاستثمار بدفاتر "صدق" لتصبح (صفراً) كما في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2019.

وأشارت إلى أنه سبق قيامها بتسجيل مخصص هبوط في قيمة هذا الاستثمار خلال سنوات سابقة بمبلغ 66.4 مليون ريال سعودي.

وقالت "صدق" إنها سوف تستمر في دارسة ومتابعة نتائج "ابن رشد" خلال الفترات اللاحقة لتعكس أثر أية تغيرات في القيمة العادلة لهذا الاستثمار حال ظهورها.

ترشيحات:

"صدق" تعلن موافقة مساهمي "ابن رشد" على استمرار الشركة

"صدق" تعلن عدم تمكنها من نشر نتائج عام 2019 بالوقت المحدد

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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