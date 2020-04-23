مساهمو "المواساة" يقرون توزيع ريالين عن عام 2019

الرياض - مباشر: وافق مساهمو شركة المواساة للخدمات الطبية في اجتماع الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019 بنسبة 20% بواقع ريالين لكل سهم.

ووفقاً لبيان الشركة اليوم الخميس، على "تداول" يبلغ إجمالي التوزيعات نحو 200 مليون ريال بنسبة تصل إلى 20% من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وتابع البيان أنه سيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق عن طريق البنك الأهلي التجاري.

كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.150 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

وكشفت البيانات المالية للشركة بالعام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 16.94%، إلى نحو 421 مليون ريال، مقابل 360 مليون ريال، للعام السابق.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، في أبريل / نيسان الماضي، توزيع أرباح نقدية عن العام 2018، بواقع 1.75 ريال للسهم.

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