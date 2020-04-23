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"ساب" يعتزم السداد المبكر لصكوك تستحق في 2025

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"ساب" يعتزم السداد المبكر لصكوك تستحق في 2025 "ساب" يعتزم السداد المبكر لصكوك تستحق في 2025

الرياض ـ مباشر: أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن اعتزامه السداد المبكر لصكوكه من المستوى الثاني البالغة نحو 1.5 مليار ريال، بتاريخ 31 مايو/ أيَّار 2020م، بكامل القيمة الاسمية.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه تم طرح الصكوك بتاريخ 28 مايو/أيَّار 2015 من خلال اكتتاب خاص بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي، مما يجعلها ديناً تابعاً من الدرجة الثانية وفقاً لإطار بازل 3.

ونوه بنك "ساب" إلى أن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 28 مايو/أيَّار 2025م.

وقال إنه سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبالغ موزعة (أرباح) بشكل دوري مستحقة الدفع (للفترة المنتهية في مايو/أيَّار 2020م) إلى حاملي الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بناءً على الصكوك الخاصة بهم كما في تاريخ 20 أبريل/نيسان 2020م.

كما أوضح أنه سيتم إيقاف تداول الصكوك من تاريخ إشعار حاملي الصكوك بذلك من قبل وكلائهم.

وأكد بنك "ساب" أنه تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.

وأقرت الجمعية العامة العادية، لمساهمي البنك، في اجتماعها أمس الأربعاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من 2019م، بقيمة 1.23 مليار ريال، بواقع 60 هللة للسهم.

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