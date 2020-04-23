"الدوائية" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات 2019

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بتاريخ 14 مايو/أيَّار المقبل.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن مناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبينت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً لوضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية.

كما تناقش الجمعية البيانات المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تحقيق صافي ربح بلغ 475.6 مليون ريال، مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 80.76 مليون ريال للعام 2018.

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