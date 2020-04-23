أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"الدوائية" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات 2019

Print
"الدوائية" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات 2019 "الدوائية" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات 2019

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بتاريخ 14 مايو/أيَّار المقبل.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن مناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبينت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً لوضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية.

كما تناقش الجمعية البيانات المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تحقيق صافي ربح بلغ 475.6 مليون ريال، مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 80.76 مليون ريال للعام 2018.

ترشيحات:

"الدوائية" توضح الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

"الدوائية" تعلن آخر تطورات التحقيق في إحدى الشركات التابعة خارج المملكة

وزير المالية السعودي: ننسق مع دول مختلفة لإعادة فتح النشاط الاقتصادي تدريجياً

الجدعان: قطاعا النقل والسياحة الأكثر تأثراً بجائحة كورونا

السعودية تدرس تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص والمقابل المالي على المنشآت

المالية السعودية: لا نتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال من الاحتياطات

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية