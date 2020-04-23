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أرباح "ساسكو" تتراجع 8.6% بالربع الأول من 2020

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أرباح "ساسكو" تتراجع 8.6% بالربع الأول من 2020 أرباح "ساسكو" تتراجع 8.6% بالربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: تراجع صافي ربح الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، بنسبة 8.56% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع المماثل من 2019.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول"، اليوم الخميس، بلغ صافي الربح 8.12 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقارنة مع نحو 8.88 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن.

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الاستثمارات، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 14.3% مما كان له الأثر في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية.

وبلغت مبيعات الشركة 641.07 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقارنة مع 560.88 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي تراجع صافي الربح بنسبة 91.4% مقارنة مع نحو 94.78 مليون ريال خلال الربع السابق.

وقالت الشركة إن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة للسيطرة والحد من انتشار المستجد بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة أدت إلى تأثر أنشطة الشركة وإيراداتها ونتائجها المالية في النصف الأخير من شهر مارس وسيستمر هذا التأثير لحين انتهاء الأزمة.

وتابعت: "يصعب حالياً تحديد الأثر المالي المستقبلي في ظل الظروف الحالية والتطورات المصاحبة لها".

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