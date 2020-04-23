مساهمو "ساب" يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية، لمساهمي البنك السعودي البريطاني (ساب)، في اجتماعها أمس الأربعاء، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من 2019م، بقيمة 1.23 مليار ريال، بواقع 60 هللة للسهم.

كما لفت إلى أنه تمت الموافقة خلال الجمعية على ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 1.19 مليار ريال، بواقع 60 ريال للسهم كذلك، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 2.42 مليار ريال، بواقع 1.2 ريال لكل سهم.

وبين أن أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 26 أبريل / نيسان 2020م.

وأشار "ساب"، إلى أنه سيتـم بدء توزيـع الأربـاح للمساهميـن اعتباراُ من يوم الثلاثاء 5 مايو / أيار المقبل.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على القوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة، وصرف نحو 4.1 مليون ريال كمكافآت لمجلس الإدارة عن العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية للبنك خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 4.23%، إلى 2.81 مليار ريال، مقابل نحو 2.7 مليار ريال للعام السابق.

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