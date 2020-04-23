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"تهامة" تنهي عقد استئجار مبنى إداري لتخفيض النفقات

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"تهامة" تنهي عقد استئجار مبنى إداري لتخفيض النفقات "تهامة" تنهي عقد استئجار مبنى إداري لتخفيض النفقات

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن إنهاء عقد استئجار المبنى الإداري الواقع بحي الحمراء بمدينة جدة المبرم مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي مدير صندوق "ميفك ريت".

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يأتي وفق خطط الشركة لتخفيض النفقات وتقليل مخاطر الائتمان.

وأشارت إلى أن المساحات المؤجرة بالمبنى، انخفضت خلال الفترة السابقة، وأنها ترغب في تخفيض مخاطر تحصيل الإيجارات من المستأجرين، خاصة مع تحول صافي إيرادات التأجير للخسارة خلال العام الحالي فقط.

كما نوهت إلى أن الأثر المالي الذي سيعود على الشركة من هذا الإجراء يتمثل في إيقاف الخسائر من صافي الإيجارات التي تظهر ضمن بند إيرادات ومصاريف أخرى ولا تتعلق بالنشاط الرئيس للشركة وعمليات التشغيل.

وتكبدت الشركة صافي خسائر بلغ نحو 3.5 مليون ريال،  بالربع الثالث، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.4 للربع المماثل من العام السابق.

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