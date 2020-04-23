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الجاسر: منظومة النقل اللوجستية بالسعودية تعمل بسلاسة خلال أزمة كورونا

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الجاسر: منظومة النقل اللوجستية بالسعودية تعمل بسلاسة خلال أزمة كورونا الجاسر: منظومة النقل اللوجستية بالسعودية تعمل بسلاسة خلال أزمة كورونا

 

الرياض - مباشر: أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير كافة الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية و الصحية، وسط تكامل كافة عناصر المنظومة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية.

وأشار وزير النقل  السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، إلى حرص الدولة على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، وفقاُ لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابع، وخاصة الأغذية والأدوية التي جرى نقلها عبر موانئ ومطارات ومنافذ المملكة إلى المستهلك، مشددًا على تقيّد العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد وزير النقل بالعاملين في المنظومة كافة، على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مؤكدًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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