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مجموعة عمل التجارة والاستثمار لدول الـ20 تناقش سبل تخفيف تداعيات كورونا

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مجموعة عمل التجارة والاستثمار لدول الـ20 تناقش سبل تخفيف تداعيات كورونا مجموعة عمل التجارة والاستثمار لدول الـ20 تناقش سبل تخفيف تداعيات كورونا

الرياض - مباشر: عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اليوم الأربعاء، اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع، بناءً على توجيهات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم يوم 30 مارس 2020.

وناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء، كما تم مناقشة الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود.

كما ناقش المشاركون إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.

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مباشر (اقتصاد)

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