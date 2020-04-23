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السعودية تفوز بعضوية لجنتين بمجلسي اقتصادي واجتماعي في الأمم المتحدة

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السعودية تفوز بعضوية لجنتين بمجلسي اقتصادي واجتماعي في الأمم المتحدة السعودية تفوز بعضوية لجنتين بمجلسي اقتصادي واجتماعي في الأمم المتحدة

الرياض - مباشر: فازت المملكة العربية بمقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من عام 2021- 2024.

كما حصلت السعودية، على مقعد بلجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPC) للفترة من عام 2021- 2023 وذلك في الانتخابات التي جرت عن بُعد أمس في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويأتي فوز المملكة بعضوية تلك اللجان بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً على المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، واستمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، لتؤكد مجددًا على أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030.

وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات تؤكد على علاقاتها المتميزة بالمجتمع الدولي، وشراكتها المثمرة مع الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها ولجانها المتخصصة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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