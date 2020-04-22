تعافي النفط وققزة الذهب محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: جذب تعافي أسعار النفط انتباه المستثمرين في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى المكاسب القوية للذهب.

وارتفعت أسعار النفط عند تسوية الجلسة بأكثر من 19 بالمائة لتعوض بعض خسائرها الحادة رغم أنها قلصت مكاسبها التي تجاوزت 40 بالمائة خلال التعاملات.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 15 مليون برميل.

في حين تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

فيما عادت التوترات الجيوسياسية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي زروق إيراني يقترب من السفن الأمريكية في الخليج، لتكون ضمن أحد العوامل التي ساهمت في تعافي النفط اليوم.

فيما ارتفعت أسعار الذهب بوتيرة حادة عند التسوية، حيث ربح المعدن الأصفر أكثر من 50 دولاراً مع تجدد التوترات الجيوسياسية وتراجع العملة الأمريكية قبل أن ترتفع.

مؤشرات الأسهم وأرقام اقتصادية

ارتفعت "وول ستريت" بوتيرة قوية في ختام تعاملات اليوم، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 450 نقطة مع تعافي أسعار النفط.

وعلى صعيد البيانات الأمريكية، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال فبراير/شباط الماضي، فيما تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة رغم استقرار التكاليف.

وصعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات اليوم مع ارتفاع أسعار النفط.

وفي بيانات اقتصادية، تباطأ التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي وفقاً لتوقعات المحللين، في حين ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بأقل من توقعات المحللين خلال فبراير/شباط المنصرم.

بينما تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ عام 2009.

فيما قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة بنحو 100 نقطة أساس للمرة الثامنة على التوالي ليصل إلى مستوى 8.75 بالمائة.

في حين تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم مع خسائر النفط وترقب نتائج أعمال الشركات.