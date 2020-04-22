السعودية للتمويل العقاري توجه بتأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة - عن إطلاق برنامج لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري

ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، حسبما نشرت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

ويهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى ثلاثة أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد خلقت ضغوطا على الاقتصاد، مشيرا إلى التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدورها بتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري وتخفيف الأعباء المالية المترتبة جراء هذه الأزمة.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة أنه من خلال هذه المبادرة لن يتحمل ملاك المنازل المستفيدين من خيار تأجيل الأقساط أية رسوم، مع زيادة مدة سداد التمويل العقاري بما يساوي فترة التأجيل (ثلاثة أشهر).

كما تتيح المبادرة الخيار للمستفيدين بعدم تأجيل الأقساط في حال رغبتهم بذلك، وسيتم التعامل مع ملاك المنازل الذين يحتاجون إلى تدابير تأجيل لمدة أطول بحسب كل حالة، إذ ستقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بالتعاون مع شركائها من الممولين العقاريين بتقييم لكل حالة على حدة، وتمديد التأجيل حسب الحاجة إلى 6 أشهر، وفقاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبين الرئيس التنفيذي أن هذا الإعلان يأتي بعد فترة وجيزة من قيام الشركة بخفض معدل هامش الربح السنوي بمقدار ‏15‏ نقطة أساس‏ للتمويلات العقارية طويلة الأجل، مما يجعلها من بين أدنى المعدلات.

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