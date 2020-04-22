محدث.. سهم أمازون يرتفع 1.5% بالختام مع طلب المستهلكين المتزايد

مباشر: ارتفع سهم شركة أمازون بنحو 1.5 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد رفع سعر السهم المستهدف وقبل أسبوع من إعلان نتائج أعمال الشركة.

ورفع محلل في شركة "ويدبوش" سعر السهم المستهدف لسهم أمازون بنسبة 18 بالمائة إلى 2750 دولار، وهو أعلى بنسبة 16 بالمائة من المستويات الحالية.

وذكرت الشركة في مذكرة للعملاء نقلتها وول ستريت جورنال: "من الواضح أن المستهلكين ينفقون المزيد من الوقت والأموال في التسوق عبر الإنترنت لتجنب الازدحام، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات وتأخير التسليم على العناصر غير الأساسية التي كشفت عنها أمازون في الأسابيع الأخيرة".

وقالت إنه في حين أن المستهلكين قد يشعرون بخيبة أمل من أن أمازون لم تتمكن من إدارة الطلب المتزايد بشكل فعال وسط أزمة "كوفيد-19"، إلا أنه يرى أن الزيادة غير المتوقعة في الطلب ستكون مشكلة من الدرجة العالية.

ومن المقرر أن تعلن أمازون نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري في 30 أبريل/نيسان.

وعند الختام، ارتفع سهم شركة أمازون بنحو 1.5 المائة إلى 2363.4 دولار، بعد أن سجل مستوى عند 2394 دولار خلال التعاملات.

وسجل سهم أمازون صعوداً بنحو 30 بالمائة منذ بداية العام الحالي، مقارنة بهبوط لمؤشر "داو جونز" بحوالي 18 بالمائة في نفس الفترة.