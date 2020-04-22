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تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة رغم استقرار التكاليف

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تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة رغم استقرار التكاليف تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة رغم استقرار التكاليف

مباشر: تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، رغم استقرار التكاليف عند أدنى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض مؤشر إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل/نيسان الجاري، مقارنة مع الاسبوع السابق له.

فيما ارتفع مؤشر طلبات شراء منزل بنحو 2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت طلبات إعادة تمويل الرهن العقاري بنسبة 1 بالمائة.

كما انخفضت حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري من إجمالي الطلبات إلى 75.4 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل 76.2 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

في حين استقر متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 510.400 ألف دولار عند أدنى مستوى على الإطلاق البالغ 3.45 بالمائة.

وأوضحت البيانات: "لم تتغير طلبات الرهن العقاري بشكل أساسي الأسبوع الماضي، حيث تم تعويض انخفاض طفيف في نشاط إعادة التمويل بزيادة بنسبة 2 بالمائة في طلبات الشراء".

وتابعت البيانات: "على الرغم من بقاء معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا عند أدنى مستوى في تاريخه، فقد انخفض مؤشر إعادة التمويل قليلاً الأسبوع الماضي لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في عام 2013".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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