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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع خسائر اليورو

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع خسائر اليورو محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع خسائر اليورو

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع اليورو عقب بيانات اقتصادية.وسط استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا وترقب إعادة فتح أكبر حول العالم.

وتحول اليورو إلى الهبوط بعد بيانات اقتصادية كشفت عن تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ عام 2009.

فيما كشفت بيانات أمريكية عن ارتفاع المنازل في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي.

ويأتي صعود الدولار وسط زيادة الطلب على السيولة النقدية (الكاش) مع ترقب تداعيات ، وكذلك باعتباره أحد الملاذات الأمنة مع تجدد التوترات الجيوسياسية بعد تهديد الرئيس الأمريكي بتدمير أي زورق إيراني يقترب من السفن الأمريكية.

وتسيطر حالة من الاضطراب على مسألة العودة إلى العمل في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس الذي يمثل حوالي ربع حالات الوفاة المسجلة عالمياً، وسط تصادم بين الولايات الأمريكية وخبراء الصحة حول أفضل مسار لاستئناف العمل.

وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 1.0815 دولار، بينما استقرت أمام نظيرتها اليابانية عند 107.75 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لترتفع العملة البريطانية إلى 1.2315 دولار، كما ارتفعت مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة إلى مستوى 0.9726 فرنك.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة عند مستوى 100.40 بعد أن سجل مستوى 99.89 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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