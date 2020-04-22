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البنك الدولي يتوقع تراجعاً تاريخياً للتحويلات المالية العالمية

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البنك الدولي يتوقع تراجعاً تاريخياً للتحويلات المالية العالمية البنك الدولي يتوقع تراجعاً تاريخياً للتحويلات المالية العالمية

مباشر - زينب محمود: توقع البنك الدولي تراجع تدفقات التحويلات التقدية العالمية بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال العام الحالي، وسط الأزمة الاقتصادية الجارية بفعل فيروس "كوفيد-19".

وأعلن البنك الدولي عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، توقعاته باخنفاض التحويلات العالمية بنحو 20 بالمائة خلال العام الحالي، لتصل إلى 445 مليار دولار.

ويرى البنك أن الهبوط المتوقع للتحويلات المالية والذي سيكون الأسوأ في التاريخ الحديث مدفوعاً بتراجع الأجور والتشغيل بالنسبة للعمال المهاجرين الأكثر عرضة لفقدان الوظائف والأجور خلال الأزمات الاقتصادية في الدول المستضيفة.

وتُظهر الدراسات أن التحويلات تخفف من الفقر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، كما تحسن التغذية وتساعد ارتفاع الإنفاق على التعليم وتحد كذلك من عمل الأطفال في الأسر صاحبة الدخل المحدود.

ويؤثر انخفاض التحويلات على قدرة الأسر على الإنفاق  في هذه الدول، حيث سيتم توجيه المزيد من مواردها المالية لحل نقص الغذاء واحتياجات سبل العيش للدولة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس": "إن التحويلات مصدر حيوي للدخل بالنسبة للبلدان النامية، حيث تحمل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية".

وتابع: "الركود الاقتصادي المستمر الناجم عن كوفيد-19يؤثر بشدة على القدرة لإرسال الأموال إلى هذه البلدان".

وجاء هذا الانخفاض الكبير بعد أن وصلت التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​إلى رقم قياسي بلغ 554 مليار دولار في عام 2019.

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مباشر (اقتصاد)

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