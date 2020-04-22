محدث.. أسعار الذهب ترتفع بأكبر من 50 دولاراً عند التسوية

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 50 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تجدد التوترات الجيوسياسية، وبالتزامن مع التحفيز النقدي من جانب الحكومات والبنوك المركوية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشهد الذهب تداولات متقلبة اليوم، حيث كان متراجعاً في وقت سابق من التعاملات قبل أن يتحول للصعود القوي على خلفية ضعف العملة الأمريكية قبل أن يتحول الدولار للارتفاع.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأمريكية في الخليج.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالأمس على تمرير حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات وسط الأزمة الجارية.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية والحكومات، حيث يُنظر إليه غالباً على أنه تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وتوقع "بنك أوف أمريكا" أن تقفز أسعار المعدن النفيس إلى 3000 دولار للأوقية خلال الـ18 أشهر المقبلة، بفعل انكماش الاقتصاد الحاد وتأثيرات الأزمة الجارية على الأسواق العالمية.

وأودى "كوفيد-19" بحياة 179 ألف شخص حتى الآن مع إصابة ما يزيد عن مليوني ونصف شخصاً عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 3 بالمائة، وهو ما يعادل 50.50 دولار، إلى 1738.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.6 بالمائة إلى 1714.35 دولار للأوقية، ليربح 27 دولاراً.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 100.452 بعد أن كان متراجعاً عند 99.89.