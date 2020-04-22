منوشين يتوقع إعادة فتح معظم الاقتصاد الأمريكي بحلول نهاية أغسطس

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يتوقع إعادة فتح معظم اقتصاد الولايات المتحدة بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل.

وأدى تفشي فيروس كورونا الذي أصاب 825 ألف حالة في الولايات المتحدة إلى إجراءات إبعاد اجتماعي أغلقت العديد من الشركات.

وأضاف "ستيفن منوشين في تعليقات مع شبكة "فوكس بيزنس"، اليوم الأربعاء: "نحن نعمل في ظل البيئة التي سنفتح بها أجزاء من الاقتصاد ونتطلع إلى ذلك بحلول الوقت الذي نصل فيه لاحقًا في الصيف يتم فتح معظم الاقتصاد، إن لم يكن بأكمله".

وذكر منوشين أنه بعد أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على إجراء تمويل آخر بقيمة 484 مليار دولار ليصبح قانونًا، سيكون لدى الاقتصاد جميع أموال الإنقاذ التي يحتاجها للتعامل مع الإغلاق الناجم عن الوباء.

من المقرر أن يمرر مجلس النواب غداً الخميس إجراء التمويل الذي يدعم الشركات الصغيرة وقطاع الرعاية الصحية بعد إقرار حزمة التحفيز التي بلغت 2.2 تريليون دولار قبل أقل من أربعة أسابيع.

يتوقع منوشين وزعماء الكونجرس أيضًا أن يتجهوا إلى حزمة مالية في المرحلة التالية من شأنها أن تكون بمثابة حافز اقتصادي، بما في ذلك التمويل المحتمل لحكومات الولايات والحكومات المحلية بالإضافة إلى الإنفاق على البنية التحتية.