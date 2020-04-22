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رئيس "دلتا إيرلاينز": نحتاج 3 سنوات للتعافي من تداعيات كورونا

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رئيس "دلتا إيرلاينز": نحتاج 3 سنوات للتعافي من تداعيات كورونا رئيس "دلتا إيرلاينز": نحتاج 3 سنوات للتعافي من تداعيات كورونا

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لـ"دلتا إيرلاينز" إن أعمال شركة الطيران قد تحتاج 3 أعوام لتعافي من آثار .

ومع قيود السفر جراء فيروس كورونا، عانت شركة الخطوط الجوية الأمريكية من أول خسائر فصلية منذ 2014 مع تراجع الإيرادات بنحو 18 بالمائة.

وأضاف "إيد باستيان" في رسالة للموظفين، اليوم الأربعاء: "نحن واثقون من أن الناس سيبدأون السفر مرة أخرى، لكن لا نعرف متى سيحدث، لكننا ندرك أن أعمال الشركة ستكون أصغر لبعض الوقت".

وتابع "باستيان": "يجب أن نكون مستعدين للتعافي المتقطع والبطيء حتى بعد احتواء الفيروس، أقدر أن هذه الفترة يمكن أن تستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام".

وقال "باستيان" إنه يأمل أن تتغير الأمور في وقت أقرب "لكننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين في تخطيطنا".

وبحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "دلتا إيرلاينز" بنحو 3.5 بالمائة إلى 22.304 دولار.

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مباشر (اقتصاد)

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